Mulher dança na frente de quadro de Juninho, do Vasco - Reprodução

Publicado 01/10/2021 17:48 | Atualizado 01/10/2021 17:58

Rio - Um vídeo vem circulando nas redes sociais e fazendo sucesso entre os torcedores do Vasco. Nele duas mulheres aparecem dançando, uma com um maiô cavadíssimo e outra apenas de toalha, cantando e dançando. Atrás delas há um quadro na parede em que aparece o jogador Juninho do Vasco.

O vídeo começa com uma das moças, vestindo um maiô cantando: "Mostra o seu potencial", depois aparece uma outra mulher no vídeo dizendo: "Eu estou na sua casa e está muito legal". Apesar da foto no fundo, o jogador cruzmaltino não está no vídeo.

Juninho, de 20 anos, tem 24 jogos na temporada pelo Vasco e nenhum gol. Pelos profissionais, a sua última partida aconteceu na derrota para o Londrina em agosto. Ele vem treinando na equipe sub-20 do clube carioca.