Miranda - Rafael Ribeiro / Vasco

MirandaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 01/10/2021 12:56

Rio - Suspenso pela Conmebol no mês passado, o zagueiro Miranda, do Vasco, tem se mostrado abatido com a situação. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o jovem, que não pode treinar, ir aos jogos, nem dar entrevistas como atleta cruzmaltino, tem ficado incomodado com o ocorrido.

O defensor, de 21 anos, testou positivo em exame antidoping feito pela entidade sul-americana, que identificou a substância Canrenona, diurético proibido pelos regulamentos. Ele atuou 23 jogos pelo clube carioca na atual temporada.



O atleta foi flagrado após a derrota do Cruzmaltino para o Defensa y Justicia, na Sul-Americana de 2020, em dezembro do ano passado, porém, só teve sua punição revelada e iniciada no último mês. De acordo com o canal, o Vasco não deixará Miranda desamparado. Caso a punição avance para além de dezembro, quando termina o contrato do atleta com o Cruzmaltino, o clube renovará com o jogador até o final de uma eventual suspensão.