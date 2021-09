Jorge Salgado conseguiu mais uma importante vitória nos tribunais e segue à frente do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Jorge Salgado conseguiu mais uma importante vitória nos tribunais e segue à frente do VascoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 28/09/2021 21:49 | Atualizado 28/09/2021 21:59

Rio - A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bateu o martelo e, no julgamento realizado na tarde desta terça-feira, não aceitou o argumento de suspeita de fraude na eleição de 2020 e manteve a validade do resultado que pleito que confirmou Jorge Salgado como o presidente do Vasco. Após a análise de três recursos apresentados pelo próprio clube, pela diretoria eleita e pelo grupo de sócios ligados ao candidato Leven Siano.

No julgamento dos três agravos de instrumento, os desembargadores Fabio Dutra e Sergio Ricardo acompanharam o voto do relator do caso, Camilo Rulière, e, de forma unânime, rechaçaram indícios de fraude na eleição, marcada por polêmica e reviravolta. Na primeira tentativa de realizar o pleito, no dia 6 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça, através do presidente Humberto Martins, suspendeu a votação.

A decisão foi ignorada pela Assembleia Geral, que deu continuidade ao processo que apontou Leven Siano como vencedor. Com a retirada das demais chapas, apenas Leven Siano e Sérgio Frias concorreram.



Com a decisão do STJ de suspender a votação, uma nova eleição marcada o dia 14. Com apenas Jorge Salgado e Julio Brant inscritos, o primeiro candidato foi o mais votado. A disputa com Leven Siano, no entanto, teve continuidade na Justiça, com o Leven Siano sempre recorrendo da decisão, sem sucesso.