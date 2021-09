Andrey comemora marca de 150 jogos pelo Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/09/2021 15:45

A vitória do Vasco sobre o Goiás, por 2 a 0, na última segunda-feira (27), em jogo válido pela 27ª rodada da Série B, teve um sabor especial para o volante Andrey. O camisa 6, que é formado nas categorias de base do clube, não escondeu sua emoção por completar 150 jogos com a camisa do Cruz-Maltino.

"Hoje completei 150 jogos pelo Vasco e que honra atingir essa marca vestindo a camisa que amo desde pequeno. Só tenho a agradecer ao clube e a todos que estiveram comigo desde o início pela confiança, respeito e carinho que recebi desde cheguei, em 2004, quando tinha 6 anos. Foi tudo incrível. Espero comemorar muito mais aqui. Vamos em frente!".

Formado nas categorias de base do Vasco, Andrey estreou na equipe profissional na vitória por 2 a 1 da equipe sobre o Remo, em abril de 2016. O volante entrou no lugar de Evander no jogo de volta da primeira fase do torneio. Em 150 partidas, o volante marcou 11 gols e deu 11 passes.

Diante do Esmeraldino, o volante saiu de campo no decorrer da partida devido a um desconforto na coxa direita. O departamento médico do Vasco fará uma reavaliação do seu quadro nos próximos dias, mas Andrey já iniciou seu tratamento.