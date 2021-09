São Januário volta a ter público - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 27/09/2021 11:53

O Vasco informou na manhã desta segunda-feira que 3.480 ingressos foram emitidos por torcedores para a partida contra o Goiás logo mais, às 20h, em São Januário. Entretanto, nem todos estão garantidos ainda, pois ainda precisam fazer os testes nos laboratórios credenciados e ter resultado negativo para Covid-19.

Ao todo, o Vasco colocou à venda 7.700 ingressos, que variam de R$ 20 (arquibancada) a R$ 120 (social). Entretanto, de acordo com os planos de sócio-torcedor, alguns vascaínos terão acesso ao estádio pagando a partir de R$ 6 pelos ingressos, além dos testes de Covid-19.



Esse será o segundo jogo do Vasco com público nesta Série B. No primeiro, contra o Cruzeiro, o empate em 1 a 1 frustrou os torcedores. Em seus discursos, o técnico Fernando Diniz tem falado da importância do vascaíno em São Januário para o time buscar uma arrancada rumo à Série A.