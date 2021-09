Vasco venceu o Brusque - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 27/09/2021 09:00

Rio - A vitória sobre o Brusque, fora de casa, na Série B deu uma renovada no fôlego do Vasco. Apesar de ainda ter poucas possibilidades de acesso, o Cruzmaltino conseguiu triplicar a suas chances de voltar para a Série A. As informações são do portal "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, responsável pelo site, o clube de São Januário pulou de 2% para 6% de possibilidades de conseguir ficar entre os quatro primeiros na Série B. Atualmente, o Vasco ocupa a sétima colocação, sete pontos atrás do CRB, de Alagoas, que está em quarto lugar.

O clube carioca volta aos gramados nesta segunda-feira em desafio muito importante. Em São Januário, o Vasco recebe o Goiás, que ocupa a terceira colocação, e está oito pontos na frente na tabela.