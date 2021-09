De volta à Colina, Nenê será uma das atrações da torcida no confronto com o Cruzeiro - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 24/09/2021 18:05

Rio - O Vasco iniciou nesta sexta-feira a venda de ingressos para o confronto com o Goiás, segunda, às 20h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com uma boa notícia para o torcedor. Além do aumento de carga de 1 mil para 7.700 ingressos, em comparação ao público autorizado contra o Cruzeiro, no último domingo, o valor da entrada 'despencou'. Os bilhetes para arquibancada custam R$20 e para a social, R$120. Sócio-torcedores, de acordo com o plano, terão acesso a ingressos a partir de R$6.



No segundo evento-teste na Colina, o protocolo de segurança e higiene sanitária continua valendo. O passaporte de vacina, cartão ou comprovante da vacinação em dia contra o novo coronavírus é obrigatório, assim como o teste negativo (antígeno ou RT-PCR) de Covid-19 pelo laboratório credenciado pelo clube.

Com a redução no valor do ingresso, a diretoria aposta em casa cheia contra o Goiás. Com a autorização da prefeitura do Rio para vender até 1 mil ingressos, apenas 309 vascaínos compareceram ao estádio, sendo que todos sócios. A renda foi de R$ 34.625.