Nenê, meia do Vasco - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/09/2021 14:09 | Atualizado 23/09/2021 14:25

Rio - O Vasco chegou a marca de 130 mil contas digitais abertas na parceria com o BMG, patrocinador do clube. O acordo teve início em 2019, mas teve um crescimento considerável apenas nesta temporada. A informação é do portal "UOL".

De acordo com o Cruz-maltino, nos primeiros nove meses de 2020, 28.872 mil contas foram abertas no BMG. Em 2021, dentro do mesmo período, 79.469 torcedores se tornaram clientes do patrocinador master do Vasco.

Como proposto em contrato, o Vasco recebe um percentual a cada conta aberta na empresa e isso gera aproximadamente R$ 200 mil por mês, além, claro, do valor de patrocínio fixo, que é estampado no peito dos uniformes do Gigante da Colina.



"A criação dessa área tinha como objetivo potencializar as parcerias do clube que já existiam. Todas elas tinham objetos de remuneração variável que não eram ativados pelo clube, infelizmente. A gente espera chegar em uma remuneração variável neste ano que aumente o contrato em torno de 40%, o que é um passo para esse novo modelo de patrocínio, no qual o fixo não vem sozinho. O fixo vem com o variável derivado da ativação e do engajamento da torcida", disse Vitor Roma, vice-presidente de marketing e novos negócios do Vasco, em entrevista.

O Vasco tem contrato de patrocínio com o BMG até 2023 e tem o valor fixo de R$ 5 milhões por temporada.