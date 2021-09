Situação do Vasco é delicada - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/09/2021 10:30

Rio - Após mais um tropeço, o Vasco viu reduzir ainda mais suas chances de voltar para a Série A no ano que vem. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino tem apenas 3% de possibilidades de acesso para a elite do futebol brasileiro.

Sob o comando de Fernando Diniz, o Cruzmaltino viveu um roteiro semelhante nos dois últimos jogos. A equipe carioca vencia o CRB e o Cruzeiro até sofrer o empate nos acréscimos. Caso tivesse vencido as duas partidas, o Vasco estaria a apenas dois pontos do G-4. Porém, com um jogo a mais.



Atualmente, o clube carioca tem 34 pontos e ainda corre remotos riscos de rebaixamento. De acordo com o portal "Infobola", de Tristão Garcia, o Vasco tem 2% de possibilidades de cair para a Série C.