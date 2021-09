Vasco da Gama - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/09/2021 15:19

Rio - O Vasco da Gama está escalado para o confronto contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h, em São Januário. A equipe comandada pro Fernando Diniz vem de um resultado frustrante no jogo da última quinta-feira, contra o CRB, no qual o time levou o empate nos últimos momentos do duelo.

Para o jogo contra o Cruzeiro, em São Januário com portões abertos para mil torcedores, Diniz mantém a base da equipe que teve boa atuação em Maceió na última quinta-feira. Riquelme, pela lateral-esquerda, será a única modificação. O jovem entra no lugar de Zeca, suspenso pelo terceiro amarelo.

Com isso, o Vasco da Gama irá à campo com: Vanderlei; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Marquinhos Gabriel e Nenê; Léo Jabá, Morato e Germán Cano.