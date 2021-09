Jogadores do Vasco comemoram gol durante a partida entre CRB e Vasco, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé em Maceió (AL), nesta quinta-feira (16). - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/09/2021 21:04

Em dia de estreia de Fernando Diniz e Nenê, o Vasco empatou com o CRB, mas foi com gosto de derrota. O time carioca vencia o jogo até os 46 do segundo tempo, mas viu os donos da casa empatarem após bobeada de Bruno Gomes e um golaço de Renan Bressan. Cano havia aberto o placar para o Cruzmaltino aos 46 da primeira etapa.

O Vaco fez um bom primeiro tempo diante do CRB. A primeira jogada de perigo foi logo aos nove minutos. Em cobrança de falta da intermediária, Nenê cobrou bem e obrigou Diogo Silva a fazer boa defesa em dois tempos. Aos 13, os donos da casa responderam. Léo Jabá deu um chapéu no meio de campo, mas passou errado e deu contra-ataque ao adversário. Diego Torres descolou lançamento para Nicolas Careca, que invadiu a área e, sozinho, chuta cruzado. Vanderlei saiu bem para salvar o Cruzmaltino.

Aos 17, o CRB deu um susto no Vasco novamente. Após escanteio, zaga vascaína afastou parcialmente. No rebote, Diego Torres levantou na área, e Caetano apareceu livre para cabecear para o gol. O lance, porém, foi invalido após revisão do VAR.

Depois o jogo deu uma esfriada, com as duas equipes se estudando bastante. Mas, no último minuto do primeiro tempo, Cano desencantou após 10 jogos e foi com muito estilo. Após escanteio, Ricardo Graça bateu de primeira, o atacante desvia de letra e abriu o placar no Rei Pelé.

Na segunda etapa, o CRB voltou mais ligado e melhor em campo, pelo menos nos 30 minutos de jogo. Aos seis, o gol de empate dos donos da casa quase saiu. Diego Torres levantou na área, Ewerton Páscoa subiu alto e cabeceou com força. Vanderlei espalmou e fez boa defesa.

Aos 26, o Vasco, novamente, se salvou. Guilherme Romão invadiu a área pela esquerda, levou ao fundo e cruzou. A bola desviou em Ricardo, e o zagueiro quase marcou contra. Na jogada seguinte aconteceu um lance polêmico. Após escanteio, a bola desvia na mão de Castan. Lance é revisado pelo VAR, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Estreante da noite, Nenê sentiu cãibras e deixou o campo na maca, aos 32 minutos. O meia fez boa estreia, especialmente no primeiro tempo. Figueiredo entrou no lugar do experiente jogador.

Aos 35, Andrey roubou a bola no meio de campo, levou até a entrada da área e deixou Gabriel Pec na cara do gol para marcar. Ele bateu cruzado, mas Diogo Silva fez grande defesa em dois tempos e salvou o CRB. O time alagoano conseguiu o empate aos 46 minutos, com um golaço. Bruno Gomes foi desarmado na lateral, Guilherme Romão girou na área, e a bola sobrou para Renan Bressan bater no cantinho de Vanderlei. Os jogadores vascaínos pediram falta em Bruno Gomes, mas a arbitragem nada deu.

O Vasco não teve tempo para reagir e teve empate fora de casa com gosto de derrota. Com o resultado, o time de Fernando Diniz está, momentaneamente, na décima colocação da Série B, com 33 pontos. O próximo duelo é no domingo com o Cruzeiro, em São Januário, às 16h, pela 25ª rodada da competição.