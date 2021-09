A diretoria do Vasco trabalha para colocar à venda ingressos para o duelo contra o Cruzeiro, domingo, na Colina - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/09/2021 16:12

Rio - Décimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco deu importante passo para garantir a volta da torcida nos jogos em São Januário. Nesta quinta-feira, o clube protocolou o pedido na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Na expectativa de uma posição favorável no Conselho Técnico de Clubes da Série B, que acontece nesta sexta, a diretoria se articula nos bastidores para iniciar a venda de ingressos para o confronto com o Cruzeiro, domingo, às 16h, em São Januário.

Confiante, a cúpula cruzmaltina crê no aval da prefeitura do Rio, assim como do Conselho Técnico da Série B na CBF, nesta sexta-feira. Na reunião, todas as condições e protocolos de higiene e de segurança serão discutidas para garantir uma volta sem risco aos estádios.

O último jogo do Vasco com público aconteceu no dia 12 de março de 2020, com a presença de 17 mil torcedores em São Januário, na derrota por 1 a 0 para o Goiás, em compromisso válido pela Série A do Brasileiro de 2020. Confira na íntegra a nota do clube.



"O Vasco da Gama informa que deu entrada nesta quinta-feira (16/09), junto à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na documentação necessária para autorização do retorno de público ao estádio de São Januário, seguindo os protocolos sanitários definidos pelo município do Rio de Janeiro.



Nesta sexta-feira (17/09), conforme informado anteriormente, haverá reunião do Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro Série B, entre a CBF e os 20 clubes participantes, para definirem se o retorno de público estará liberado a partir da rodada 25. O encontro virtual está marcado para acontecer às 15h.



Se a decisão for pela liberação da torcida nos estádios, que seria definido com 80% dos municípios liberados para o retorno de público, e com a autorização da SMS devidamente expedida, o Vasco inicia então sua comercialização de ingressos para a partida Vasco x Cruzeiro que será disputada no domingo 19/09, às 16h, em São Januário.



Os bilhetes à venda serão destinados apenas a um setor de São Januário, com carga reduzida, já que trata-se de um evento teste, o primeiro com público após as medidas restritivas impostas pela pandemia de COVID-19.



A comunicação completa com todas as informações da comercialização de ingressos, se cabível, será feita após o término da reunião da CBF desta sexta-feira".