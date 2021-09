Nenê é o novo reforço do Vasco - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 15/09/2021 11:30

O Vasco não perdeu tempo e conseguiu regularizar Nenê a tempo de poder estrear nesta quinta-feira contra o CRB, às 19h fora de casa pela Série B. O nome do meia de 40 anos apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta quarta-feira.

Após o anúncio na noite de terça, o Vasco não confirmou a presença de Nenê contra o CRB, o que deve acontecer durante a coletiva de apresentação a partir de 12h30. O jogador se apresentou e treinou com os novos companheiros no CT Moacyr Barbosa e a tendência é que faça parte da delegação que viajará a Maceió.



De volta ao Vasco após três anos, Nenê assinou contrato até dezembro de 2022. Insatisfeito com a reserva no Fluminense, o meia de 40 anos se animou com o interesse do Vasco, mas o acerto só aconteceu após a saída de Lisca, que não se animou muito quando o nome foi posto à mesa.



Por outro lado, Fernando Diniz aprovou Nenê, com quem trabalhou no Fluminense em 2019. O treinador estreará pelo Vasco contra o CRB.