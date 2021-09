Regularizado, Fernando Diniz estará no comando à beira do gramado contra o CRB, no Rei Pelé - Rafael Ribeiro/Vasco

Regularizado, Fernando Diniz estará no comando à beira do gramado contra o CRB, no Rei PeléRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 14/09/2021 15:01

Rio - A estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco está garantida contra o CRB, nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira, o treinador foi regularizado a tempo do confronto cercado de expectativa pela reação na competição.

Há duas rodadas sem vencer, o Cruzmaltino ocupa o décimo lugar, com 32 pontos, oito atrás do CRB, quarto, com 40. De fato, a fase não é das melhores. A irregularidade minou as chances de acesso à Primeira Divisão, hoje estimada em 4%, de acordo com o site 'Infobola'. A crise afetou até Germán Cano. Artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols, o argentino não balança a rede há dez jogos.

Além do trabalho técnico, tático e psicológico, fruto de sua formação acadêmica, Fernando Diniz conta com mais dois reforços para mudar o panorama: o zagueiro Walber, ex-CRB, e o atacante equatoriano Jhon Sánchez, ex-Independiente del Valle, ambos regularizados.