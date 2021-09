Publicado 11/09/2021 20:20

Rio - Considerado um dos favoritos para substituir Lisca no comando do Vasco, o técnico Guto Ferreira revelou ter recusado uma oferta do clube carioca. De acordo com o treinador, o que o fez não aceitar o desafio foi o fato de que faltam poucas rodadas para o fim da Série B.

"A Série B está muito curta, então a gente achou que não adianta a gente ir simplesmente por ser o Vasco. não adianta eu ir para lá e enganar o Vasco da Gama. Eu tenho que ir para realizar o trabalho. Para dar certeza ao torcedor de que eu vou conseguir cumprir aquilo que nós estamos tratando aqui com a direção", afirmou em entrevista à Rádio Mix 770 AM, de Limeira, em São Paulo.

Guto Ferreira foi demitido recentemente do Ceará, clube que dirigiu por mais de um ano. O técnico reconheceu que no momento não se sentiu preparado para o desafio de tentar fazer o Vasco retornar à Série A.

"O Vasco é um grande clube e você tem que ir para acertar. Se neste momento a sua cabeça não está preparada para o desafio que é o Vasco e o tempo que você tem para encaixar o trabalho", disse.