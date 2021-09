Fernando Diniz - Daniel Castelo Branco

Publicado 11/09/2021 13:40 | Atualizado 11/09/2021 14:58

Rio - Anunciado como técnico do Vasco, Fernando Diniz deverá chegar ao Rio de Janeiro neste sábado de uma forma pouco comum. De acordo com o jornalista "Janir Jr.", o técnico deverá fazer o trajeto Santos-Rio de carro e neste domingo comandar o seu primeiro treino pelo Cruzmaltino.

Diniz foi anunciado como o substituto de Lisca na última quinta-feira pelo clube de São Januário. O ex-treinador do Vasco pediu para deixar o comando após pouco mais de um mês na função no Cruzmaltino. O último trabalho de Fernando Diniz foi no Santos. Ele deixou o Peixe no último fim de semana.



Em décimo lugar, o Vasco vive um momento complicado na Série B. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruzmaltino tem apenas 4% de chances de conseguir o acesso para a Série A.