Walber teve poucas chances no Cuiabá e chega emprestado pelo Athletico-PR até dezembro - Divulgação

Publicado 10/09/2021 20:01

Rio - Aguardado neste sábado no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus, Fernando Diniz comandará o primeiro treino como novo técnico do Vasco com um reforço à disposição para o confronto com o CRB, na próxima quinta-feira, às 19h, no Rei Pelé, pela 24º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o nome publicado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o zagueiro Walber está apto para estrear.

Ex-Cuiabá, o zagueiro, de 24 anos, tem os direitos ligados ao Athletico-PR e chega por empréstimo até dezembro. Sua contratação foi uma indicação de Lisca. Agora o departamento jurídico se concentra no caso do atacante equatoriano Jhon Sánchez, ex-Independiente del Valle, que ainda aguarda a regularização.

A expectativa é de que o reforço também fique à disposição de Diniz para o confronto com o CRB. Em nono lugar na Série B com 32 pontos, o Vasco atravessa um momento turbulento e pretende contar com todas as armas e trunfos disponíveis para iniciar a reação e aumentar as chances de acesso à Primeira Divisão, avaliada em 5% pelos cálculos do site 'Infobola'.