Jhon Sánchez - Divulgação

Publicado 09/09/2021 20:31

Rio - Com a estreia de Fernando Diniz no comando no confronto com o CRB na próxima quinta-feira, às 19h, no Rei Pelé, o Vasco trabalha nos bastidores para contar com outras duas novidades em Maceió, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Últimos reforços anunciados pelo clube, o zagueiro Walber, ex-Cuiabá, e o atacante equatoriano Jhon Sánchez, ex-Independiente del Valle, ainda aguardam a regularização.

À espera da publicação dos nomes no Boletim Informativo Diário da CBF, a dupla tem treinado sob o comando dos auxiliares permanentes do clube, Fábio Cortes e Daniel Felix, nas atividades do elenco no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.



O departamento jurídico do clube trabalha para acelerar a regularização dos reforços. Em nono lugar na Série B com 32 pontos, o Vasco atravessa um momento turbulento e pretende contar com todas as armas e trunfos disponíveis para iniciar a reação e aumentar as chances de acesso à Primeira Divisão, avaliada em 5% pelos cálculos do site 'Infobola'.