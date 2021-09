Ex-técnico do Fluminense tem conversas avançadas e é favorito para assumir o Vasco | Vasco | O Dia

Fernando Diniz -

Publicado 09/09/2021 15:03

Rio - Fernando Diniz é o favorito para substituir Lisca no Vasco. De acordo com o site "Globo Esporte", o ex-técnico do Fluminense tem conversas avançadas com o executivo Alexandre Pássaro para assumir o comando do Cruzmaltino.

Diniz, que foi demitido pelo Santos na última semana, tem excelente relação com Pássaro, com quem trabalhou no São Paulo. O dirigente, inclusive, tentou trazê-lo para a Colina no início deste ano, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, mas o treinador preferiu descansar após encerrar seu ciclo no clube paulista.

Além de Fernando Diniz, o Vasco também estudou o nome de Guto Ferreira. No entanto, o treinador pretende descansar após ficar 17 meses à frente do Ceará.