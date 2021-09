Ex-Ceará, Guto Ferreira é um dos nomes cotados pelo Vasco para o lugar de Lisca - ISRAEL SIMONTON/CEARÁ SC

Publicado 08/09/2021 21:45

Rio - Na lista com mais de dez nomes disponíveis no mercado, dois se sobressaíram na avaliação da diretoria do Vasco para ocupar o cargo de Lisca, desligado do clube nesta quarta-feira: Guto Ferreira e Fernando Diniz. Como revelou o 'ge', Adriano Spadoto, empresário do técnico que deixou o comando do Ceará no fim de agosto, já foi contatado pelo diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro. O martelo, no entanto, não está batido.

Demitido pelo Santos há três dias, Diniz é outro candidato que está no radar. O treinador é amigo de Pássaro, que foi um dos entusiastas durante a sua passagem à frente do São Paulo. Nono colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco, em 23 rodadas, ainda não ingressou no G-4 e a garantia de acesso está cada vez mais ameaçada. De acordo com o 'Infobola', o Cruzmaltino tem apenas 5% de chances de voltar à elite.

A diretoria pretende definir o nome do novo treinador antes do confronto com o CRB, dia 16, no Rei Pelé. Por ora, o auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador físico Daniel Félix, integrantes da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos.