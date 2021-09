Miranda - Rafael Ribeiro / Vasco

MirandaRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/09/2021 21:00

Rio - Adiamento por dois dias. A data da audiência do zagueiro Miranda, do Vasco, com a Unidade Disciplinar da Conmebol seria nesta terça-feira, mas passou para esta quinta, 9 de setembro. O defensor é acusado de fazer uso de uma substância proibida na Copa Sul-Americana da temporada passada, mas nega. Sem impedimento prévio para entrar em campo, ele foi titular na partida contra o Avaí, na última segunda-feira.

Confira a nota emitida pelo Vasco nesta terça-feira:



"O Vasco da Gama informa que a audiência preliminar do atleta Miranda com a Unidade Disciplinar da CONMEBOL não acontecerá mais nesta terça-feira (07/09). A mesma foi reagendada para a próxima quinta-feira (09)."



Confira, agora, a nota publicada pelo Vasco na última segunda-feira:



"Sobre a recente notícia envolvendo o zagueiro Miranda, o Club de Regatas Vasco da Gama informa que já tinha conhecimento sobre o fato há alguns meses e manteve o assunto em sigilo, como deveria ser, visando preservar o atleta. O Clube lamenta o vazamento da informação confidencial pela FFerj, que publicou a notificação em seu site oficial, tornando-a pública.



Ao ser notificado do fato, em junho, o Departamento de Futebol do Vasco procurou o atleta e o mesmo garantiu que não ingeriu a substância diurética. O Clube, portanto, confia na palavra de Miranda e continuará dando todo suporte ao mesmo durante o processo, acompanhando de perto, inclusive, sua defesa.



Embora o Vasco tivesse conhecimento do fato desde junho, também sabia que o resultado da contraprova seria notificado apenas no início de setembro. Após o resultado, a Unidade Disciplinar da Conmebol agendou audiência preliminar para esta terça-feira (07/09).



Informamos, portanto, que nenhum comunicado de suspensão preventiva foi feito por parte da CONMEBOL e Miranda segue em condições normais de jogo."