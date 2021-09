Vasco foi derrotado pelo Avaí - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/09/2021 21:58 | Atualizado 06/09/2021 22:07

Santa Catarina - A situação do Vasco na Série B continua bastante complicada. Nesta segunda-feira, a equipe carioca voltou a ser derrotada na competição. Em uma noite de muitas falhas defensivas, o Cruzmaltino acabou perdendo por 3 a 1 para o Avaí, em duelo realizado na Ressacada, em Florianópolis.

Com o resultado, a equipe comandada por Lisca continua com 32 pontos na competição. Essa foi a terceira derrota nos últimos cinco jogos do Vasco na Segunda. O Cruzmaltino volta aos gramados no próximo dia 16 contra o CBR, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas.

O primeiro tempo de Avaí e Vasco foi muito equilibrado. As duas equipes buscaram bastante o gol, mas apresentaram muitas falhas defensivas. Os donos da casa começaram melhor e abriram o placar logo aos nove minutos. Copete fez bela jogada e tocou para Getúlio, o jogador do Avaí driblou Vanderlei e tocou para o fundo das redes.



Aos 26 minutos, o Vasco chegou ao empate. Cano foi lançado e tocou para Morato fazer sem goleiro. O lance inicialmente foi anulado pela arbitragem, porém, o VAR revisou o lance e orientou que tanto o argentino, quando o autor do gol tinham posição legal.

Antes do fim do primeiro tempo, o Cruzmaltino teve boa chance de virar o duelo. Após saída de bola errada do Avaí, Morato recuperou e tocou para Léo Jabá, porém, o atacante do Vasco acabou finalizando em cima do goleiro Glédson, que fez boa defesa.

O segundo tempo começou e o filme se repetiu para tristeza dos vascaínos. Com apenas dois minutos, o Avaí voltou a ficar em vantagem. Após levantamento para a área, Bruno Silva, ex-jogador de Botafogo e Fluminense, apareceu dentro da área para fazer o segundo gol dos catarinenses.

Novamente atrás do placar, o Vasco conseguiu criar uma boa oportunidade aos 16 minutos. Léo Matos cruzou para a área e a bola chegou em Marquinhos Gabriel, o meia fintou a marcação do Avaí e finalizou obrigando o goleiro Glédson a fazer uma grande defesa.

Aos 27 minutos, novamente o Cruzmaltino teve boa oportunidade de empatar. Após cruzamento de Matías Galarza para a área, Caio Lopes cabeceou e o goleiro Glédson, novamente, apareceu bem para evitar o segundo gol do clube carioca. Seis minutos depois, outra vez, o Vasco chegou. Cano recebeu com boa condição e finalizou cruzado, a bola passou por vários jogadores cruzmaltinos que não conseguiram desviar para empatar.

Aos 36 minutos, o Vasco acabou sendo castigado. Após erro de passe na saída de bola do clube carioca, Copete finalizou na trave. A bola acabou sobrando para Jonathan que apareceu para colocar a bola no fundo das redes do clube carioca, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 X 1 VASCO



Local: Ressacada (SC)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Cartões amarelos: Lisca (técnico), Leandro Castan, Miranda (VAS)

Cartões vermelhos:

Gols: Getúlio, do Avaí, aos 13'/1ºT; Morato, do Vasco, aos 29'/1ºT; Bruno Silva, do Avaí, aos 2'/2ºT; Jonathan, do Avaí, aos 36'/2ºT



AVAÍ: Glédson, Edilson, Betão, Fagner Alemão e João Lucas (Rafel Pereira); Bruno Silva, Marcos Serrato (Wesley Soares), Jean Cléber (Jonathan) e Vinícius Leite; Getúlio (Romulo) e Copete (Diego Renan). Técnico: Claudinei Queiroz



VASCO: Vanderlei, Leo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo (Daniel Amorim), Andrey (Caio Lopes) e Marquinhos Gabriel (Caio Lopes); Morato (Figueiredo), Léo Jabá (Gabriel Pec) e Cano. Técnico: Lisca