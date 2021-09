Miranda - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 06/09/2021 14:24 | Atualizado 06/09/2021 14:31

Rio - O zagueiro Miranda, que defende o Vasco, testou positivo para uma substância proibida em exame realizado pela Conmebol. A substância encontrada no corpo do defensor é a Canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos antidopagem.

O clube carioca e a CBF já foram notificados do ocorrido. Nesta terça-feira, haverá uma videoconferência com Miranda para tratar do assunto. O zagueiro foi titular na partida entre o Cruzmaltino e o Brasil, de Pelotas, na última sexta-feira.



Revelado nas categorias de base do Vasco, Miranda é considerado uma grande promessa do clube carioca. O atleta, de 21 anos, atuou em 22 partidas pelo clube carioca na atual temporada.