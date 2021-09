Lisca vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

04/09/2021

Rio - O tema "arbitragem" volta a assombrar os bastidores do Vasco da Gama. No empate desta sexta-feira contra o Brasil de Pelotas-RS, o gol anulado do centroavante Daniel Amorim, na marca dos 37 minutos da segunda etapa, revoltou a diretoria Cruz-Maltina e o técnico Lisca, que não escondeu a revolta pelo lance invalidado.

O treinador do Vasco tratou a marcação como "ridícula" e disparou contra atuação do auxiliar que, segundo ele, estaria se apoiando no protocolo do VAR. A tecnologia falhou e o lance não pôde ser revisando, ficando então válida a marcação de campo.

"Gente, desculpa, mas o gol anulado é lamentável. É lamentável o que aconteceu em São Januário com VAR e tudo. Com bandeira, juiz, VAR em cima e comunicação, não tem como dar aquele impedimento. Acabei de ver o lance. O Daniel vem de trás depois do chute do Andrey. Está bem claro, tem dois zagueiros dando condição", disse Lisca, em entrevista coletiva após a partida.

Lisca ainda citou outros possíveis erros de arbitragem já sob seu comando e até mesmo no Brasileirão 2020, quando o Vasco passou por situação parecida.

"lém de a gente errar individualmente, estão errando demais contra nós. Errou contra o São Paulo, errou hoje, errou no ano passado no jogo capital contra o Internacional. Também não teve as linhas traçadas. E agora? Hoje o jogo foi decidido pelo erro da arbitragem, um impedimento ridículo marcado. Acho que o bandeira foi no protocolo, esperando as linhas, mas acho que tem que rever o protocolo. Porque o bandeira levanta, vamos olhar o lance, e aí prevalece a situação de campo. Totalmente equivocada! E não vai acontecer nada. Eu fui prejudicado o tempo inteiro aqui no Vasco. É difícil, cara, mas temos que manter a cabeça no lugar e trabalhar as situações para segunda-feira. É muita conversa e ser bem assertivo. Temos que ter erro zero nos próximos jogos porque estamos em estado de emergência, e os erros nos atrapalham demais na busca dos resultado", concluiu o técnico.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (6), fora de casa, contra o Avaí. O clube carioca ocupa apenas a 10ª colocação da Série B, com 32 pontos.