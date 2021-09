Vasco empatou na Série B - Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco empatou na Série BRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/09/2021 17:30 | Atualizado 04/09/2021 18:16

Rio - O Vasco ficou no empate por 1 a 1 contra o Brasil, de Pelotas, na Série B. O resultado fez com que o Cruzmaltino perdesse a oportunidade de se aproximar do G-4. Com isso, as chances de acesso do clube carioca para a Série A reduziram de 14% a 9%. As informações são do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Em décimo lugar, o Vasco está no momento a três pontos da zona de acesso para a Série A. Líder da competição, o Coritiba tem 86%, em segundo, o CRB tem 70%, em terceiro, Goiás tem 68%, fechando o G-4 vem o Botafogo com 46% de possibilidades de subir para a Primeira Divisão.



Fora do G-4 há outros clubes com mais possibilidades matemáticas de acesso que o Vasco. O Sampaio Correa tem 27% de chances, o Avaí tem 23%, o Náutico tem 22%, o Guarani tem tem 22% e o Operário tem 18%.