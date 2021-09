O Vasco acertou a contratação do zagueiro Walber, que pertence ao Athletico-PR e estava no Cuiabá. O defensor chega por empréstimo até o final de Dezembro. - DIVULGAÇÃO / CUIABÁ

Publicado 06/09/2021 10:08

Rio - O Vasco anunciou no último domingo a contratação do zagueiro Walber. O defensor vai reforçar o Cruzmaltino por empréstimo até 30 de dezembro. O jogador pertence ao Athletico-PR, mas estava atuando pelo Cuiabá.

O zagueiro de 24 anos foi um pedido do treinador Lisca. Apesar de ser reserva no Cuiabá, Walber foi destaque quando vestiu a camisa do Guarani. Pela Série B da última temporada foram 33 partidas disputadas.

Walber agora se junta ao atacante equatoriano Jhon Sánchez como os reforços da "era Lisca". Após a derrota para o Londrina, o treinador pediu três novos nomes; dois já foram.

Ocupando a nona posição da Série B, com 32 pontos, o Vasco vai encarar o Avaí nesta segunda-feira. A partida será em Florianópolis. O Cruzmaltino precisa da vitória para se aproximar do G4.