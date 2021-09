Lisca, técnico do Vasco - RAFAEL RIBEIRO

Publicado 07/09/2021 10:59

Rio - A derrota do Vasco por 3 x 1 para o Avaí nesta segunda-feira deixou o sonho Cruzmaltino de acesso um pouco mais complicado. Após a partida, o treinador Lisca fez uma análise do desempenho do time e não gostou do que viu.

"O jogo começou com o Vasco bem até o primeiro gol. Empatamos em boa jogada, com boa assistência do Morato. Voltamos confiantes, mas sofremos um gol. A equipe sentiu muito. Tentamos mudar, mexemos algumas situações. A gente tentou, insistiu, trocou. Até desguarnecemos o sistema defensivo, mas não conseguimos. É assimilar a derrota, temos um tempo para trabalhar. Tem muita coisa a melhorar no sistema ofensivo e defensivo", explicou o treinador.

Com o resultado negativo, o Vasco se manteve na nona posição, com 32 pontos conquistados. O time da colina agora tem um encontro marcado com o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na quinta-feira.