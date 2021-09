Lisca - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - Lisca não é mais técnico do Vasco. Antes do treino desta quarta-feira, o treinador se reuniu com representantes da diretoria cruzmaltina e pediu seu desligamento do clube, que foi aceito. Além dele, deixam o clube os auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida.

"A gente tentou de todas as maneiras buscar os objetivos do clube no curto prazo que tínhamos para trabalhar e os resultados não vieram. Por conta disso, estou me desligando do clube. Desejo um grande final de campeonato ao Vasco e que consiga seu acesso. É uma tristeza muito grande, mas chega um momento que temos que ter a hombridade de saber que o trabalho não funcionou", disse Lisca em vídeo divulgado pelo clube.

Lisca ficou apenas um mês e meio no comando do Vasco. Foram 12 jogos, com quatro vitórias, um empate e sete derrotas.Ele deixa o clube na 9ª posição da Série B, com 32 pontos.

Veja a nota oficial do Vasco:

"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que Lisca não é mais o treinador do Clube. O profissional solicitou seu desligamento ao Departamento de Futebol nesta quarta-feira (08/09), antes do primeiro treinamento da equipe visando o duelo contra o CRB (AL), pelo Campeonato Brasileiro.



O Vasco da Gama agradece ao técnico, assim como aos auxiliares Márcio Hahn e Cauan de Almeida, por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Clube.



O auxiliar técnico Fábio Cortez e o preparador fisico Daniel Félix, que fazem parte da comissão permanente do Vasco, comandarão os treinamentos até a definição do novo treinador para a sequência da temporada."