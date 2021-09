Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 08/09/2021 14:52 | Atualizado 08/09/2021 14:55

Rio - Com uma Série B muito abaixo do esperado, o clima nos bastidores do Vasco está quente. Com o acesso à Série A cada vez mais improvável, o presidente Jorge Salgado e sua diretoria estão tendo seu projeto questionado e sendo pressionados por conselheiros. A informação é do "UOL".

A derrota por 3 a 1 para o Avaí, na última segunda-feira, deixou os ânimos ainda mais exaltados. As manifestações de insatisfação com o departamento de futebol se tornaram ainda mais fortes e a cobrança por respostas a curto prazo aumentou ainda mais.

A esperança da atual diretoria é que o técnico Lisca consiga aproveitar o período de treinos que o Vasco terá até o próximo compromisso. O clube só volta a campo no dia 16, contra o CRB, em Alagoas. Atualmente, o Cruzmaltino está na nona colocação, com 32 pontos.