Lisca - Divulgação / Vasco

Rio - Após o pedido de demissão de Lisca, o Vasco procura um novo técnico para a missão de reconduzir o Cruzmaltino para a Série A. A situação não é simples, o clube carioca está a seis pontos do G-4 e segundo o matemático Tristão Garcia tem apenas 5% de chances de acesso. As informações são do portal "Infobola".

Lisca foi o segundo técnico do clube carioca na temporada. Antes dele, Marcelo Cabo deixou o comando. Os nomes de Fernando Diniz e Guto Ferreira pintam como os principais favoritos. E você, leitor do Jornal O Dia, qual é na sua opinião o melhor nome para assumir o clube. Vote!