Vagner Mancini - Divulgação

Publicado 09/09/2021 09:04

Rio - Após os nomes de Fernando Diniz e Guto Ferreira ganharem força no Vasco, outros técnicos vem sendo avaliados pelo Cruzmaltino. De acordo com informações do portal "NetVasco", Vagner Mancini e Valdir Bigode vem sendo avaliados pela diretoria do clube carioca.

Mancini tem um passado como técnico do clube carioca. Ele dirigiu o clube carioca em muito sucesso em 2010. No entanto, o técnico vem fazendo bons trabalhos recentemente. Atualmente, Mancini dirige o América-MG, que disputa a Série A.



O nome de Valdir Bigode também surge com força em São Januário. Ex-jogador do clube carioca, Valdir fez parte da comissão técnica do Vasco até 2018. Depois ele deixou o Cruzmaltino e teve oportunidades em equipes de menor expressão.

De acordo com o portal "globoesporte.com", o Vasco prioriza a contratação de um técnico que estava na Série A. Com isso, Guto Ferreira, ex-Ceará, e Fernando Diniz, ex-Santos, são considerados as prioridades no clube carioca.