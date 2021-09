20/07/2019 - Na foto o técnico do Fluminense, Fernando Diniz. É também psicólogo, formado pela Universidade São Marcos. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia -

Rio - O Vasco precisou de apenas 24 horas para anunciar seu novo treinador. Após o pedido de demissão de Lisca, o Cruzmaltino anunciou na tarde desta quinta-feira a contratação do técnico Fernando Diniz, ex-Fluminense e que foi demitido pelo Santos na última semana. Junto com ele, chegam ao clube os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, além do preparador físico Wagner Bertelli.

As conversas pela contratação de Diniz tiveram grande avanço nesta quinta-feira. O treinador tem um excelente relacionamento com o executivo Alexandre Pássaro, com quem trabalhou no São Paulo, o que facilitou a negociação. Pássaro, inclusive, tentou trazê-lo para a Colina no início deste ano.

Fernando Diniz chega ao Vasco após um trabalho ruim no Santos, clube do qual foi demitido na última semana. Antes disso, ele teve trabalhos de destaque em Athletico-PR, Fluminense e São Paulo.