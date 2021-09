Bruno Gomes - Rafael Ribeiro / Vasco / DIVULGAÇÃO

Publicado 10/09/2021 18:00

Rio - Após rumores de que estaria negociando o volante Bruno Gomes com o Spartak de Moscou, da Rússia, o Vasco divulgou uma nota por meio da sua assessoria de imprensa para negar o ocorrido. Revelado na base cruzmaltina, o jogador vem se recuperando de lesão e não entrou em campo nos últimos jogos.

O jogador, de 20 anos, vem sendo um dos principais jogadores do Vasco na temporada, apesar do momento complicado. Ele entrou em campo em 23 jogos, marcou uma vez e deu duas assistências com a camisa cruzmaltina.



Confira a nota da assessoria do Vasco:

"Mais uma vez estão circulando informações sobre uma possível negociação envolvendo o Vasco, o atleta Bruno Gomes e o Spartak, da Rússia. O Vasco da Gama reafirma que isso não procede de forma alguma. Não há nenhuma negociação em andamento e muito menos concretizada."