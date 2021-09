Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Germán CanoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 11/09/2021 10:42

Rio - Referência no ataque Cruzmaltino, o argentino Germán Cano vive sua pior fase desde que chegou ao Vasco. Antes colecionando gols e vitórias, o atacante está no maior jejum com a camisa do time da colina desde sua chegada: são 10 jogos sem botar a bola na rede. Entretanto, na coletiva dada pelo atacante na manhã de sexta, ele disse que isso não é uma preocupação.

"Já passei várias vezes na minha carreira. Levo isso como algo natural, sei que vai passar rapidamente. Estou trabalhando ainda mais para me fortalecer e criar mais oportunidades. Sei que no próximo jogo vai mudar. Acredito em tudo que se faz dentro do campo. Os resultados da minha carreira estão aí", afirmou o argentino, antes de completar:

"Faço as coisas da melhor maneira para que aconteça dentro do campo. Às vezes não acontecem, mas acredito no que eu posso fazer. Estamos num momento complicado, mas rapidamente vamos sair para dar vitórias ao time. Estamos trabalhando muito. Quando você está mal, você tem que trabalhar o dobro. Isso está acontecendo dentro do Vasco", concluiu.

Com contrato com o Vasco se encerrando no fim do ano, Cano foi perguntado sobre uma possível renovação. Entretanto, o atacante garante que está com a cabeça focada apenas no acesso do clube a Série A.

"Minha cabeça está 100% nesse momento, pensando no acesso do Vasco. Não estou pensando em outra coisa, no que vai acontecer no próximo ano. Não sei, sinceramente não sei. O que eu sei é que quero subir para a Primeira Divisão com o Vasco, é isso que passa na minha cabeça no momento", afirmou.

"Quero subir com o Vasco, estou trabalhando muito. Nesse momento não estou bem, estou passando por um jejum. Penso em trabalhar e fazer o melhor dentro do campo, e que o Vasco esteja na Primeira Divisão. Aí sentaremos para falar com o Pássaro. Hoje estou 100% pensando no acesso e no próximo jogo", completou Cano.