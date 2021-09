Walber chega ao Vasco por empréstimo até o fim do ano - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 13/09/2021 13:40

Regularizado, Walber está pronto para estrear pelo Vasco e realizar um sonho de criança. Contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim do ano, o zagueiro de 24 anos chega ao Cruzmaltino em busca de espaço, algo que não conseguiu no Cuiabá, onde pouco atuou. Com experiência na disputa da Série B, ele espera poder ajudar o clube a se recuperar na competição para, assim, poder permanecer em 2022.

"Para mim é um desafio. Quando eu recebi a proposta eu não pensei duas vezes, sempre quis jogar pelo Vasco, é um sonho de criança. A disputa de posição, o professor vai optar por quem estiver melhor na equipe", afirmou Walber, dando a receita para a recuperação em busca de uma vaga na elite do futebol brasileiro.



"Sabemos que a Série B é um Campeonato muito difícil, mas também conhecemos a grandeza do Vasco. Série B é mais força física, vontade, isso não pode faltar no time. Sabemos da qualidade do nosso grupo, temos o novo treinador e precisamos saber jogar a Série B", avisou.



Indicado por Lisca, ex-técnico do Vasco e que enfrentou na Série B de 2020 quando estava no Guarani, Walber terá de trabalhar agora com Fernando Diniz. O que, para o zagueiro, também é uma boa notícia.



" É um estilo que ele compôs no Athletico, ele gosta de estar com o a bola. No futebol moderno temos que saber jogar com a bola no pé e isso nós vamos treinar diariamente com o Diniz. Eu sempre quis trabalhar com ele, gosto de estar com a bola, de romper a linha, de jogar no um para um", afirmou.