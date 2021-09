Fernando Diniz em treino do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Fernando Diniz em treino do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 12/09/2021 15:00

Rio - Novo técnico do Vasco, Fernando Diniz comandou neste domingo o seu primeiro treinamento sob o comando do Cruzmaltino. Ele foi anunciado para assumir a função no clube carioca na última semana após a saída de Lisca.

Atualmente, o Vasco tem 32 pontos, oito pontos a menos que o CRB, de Alagoas, que ocupa a quarta colocação e é o próximo adversário do clube carioca na Série B. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, no Rei Pelé.



De acordo com os cálculos matemáticos de Tristão Garcia, o Vasco tem apenas 4% de chances de acesso para a Série A. Além disso, o Cruzmaltino tem 2% de risco de ser rebaixado para a Terceira Divisão.