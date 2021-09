O Vasco acertou a contratação do zagueiro Walber, que pertence ao Athletico-PR e estava no Cuiabá. O defensor chega por empréstimo até o final de Dezembro. - DIVULGAÇÃO / CUIABÁ

O Vasco acertou a contratação do zagueiro Walber, que pertence ao Athletico-PR e estava no Cuiabá. O defensor chega por empréstimo até o final de Dezembro. DIVULGAÇÃO / CUIABÁ

Publicado 12/09/2021 12:14

Rio - Contratado ainda na era-Lisca, o zagueiro Walber apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira. Com isso, o defensor poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco diante do CRB, dia 16, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. O jogador segue treinando com o elenco vascaíno no CT Moacyr Barbosa.



Walber chegou ao clube nesta semana, mas ainda não foi apresentado à torcida. O nome do atleta agradava Lisca desde a época em que o treinador esteve à frente do América-MG, quando ele defendeu o Guarani e teve regularidade no time de Campinas na temporada passada. Ele assinou por empréstimo até o fim da temporada e foi liberado pelo Cuiabá - ele pertence ao Athletico-PR.

Por outro lado, o atacante equatoriano Jhon Sánchez ainda não teve seu nome no BID. O Vasco tenta agilizar o processo para o jogador também estar apto diante da equipe alagoana, na próxima quinta-feira. O jogo também marcará a estreia do novo comandante Fernando Diniz, que chega ao Rio de Janeiro neste sábado, e já comanda o treinamento no domingo.

O equatoriano foi apresentado na última quinta e demonstrou conhecer um pouco a história da equipe de São Januário. O atleta citou a luta do clube contra o racismo e exaltou a tradição. Ele também revelou que conversou com o zagueiro Frickson Erazo, que teve uma passagem pelo Vasco e relembrou outros conterrâneos que aturaram com a Cruz de Malta no peito como Carlos Tenório e Quiñonez.

Com 32 pontos, o Vasco segue derrapando na tabela desde o início da série B e ainda não conseguiu entrar no G4. A diferença atualmente é de seis pontos, porém pode aumentar, já que alguns clubes tem um jogo a menos que o Gigante da Colina. É preciso lembrar que o time já entrou em campo pela 23ª rodada, que será finalizada no restante da semana.