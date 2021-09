Nenê volta ao Vasco depois de três anos - Getty Images

Publicado 14/09/2021 09:25

Rio - Às próximas horas serão decisivas para o meia Nenê. Após rescindir com o Fluminense na manhã desta terça, o meia deve assinar com o Vasco ainda hoje e reforçará o time da Colina na Série B. O jogador retorna ao clube três anos depois de o deixar, em 2018. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

Nenê vinha perdendo espaço no Fluminense desde a reta final do trabalho do treinador Roger Machado e agora com Marcão. O "vovô garoto" não é titular pelo Tricolor desde 8 de agosto, quando o time foi derrotado pelo América-MG. O contrato com o time das laranjeiras, a princípio, terminaria no fim deste ano.

Campeão carioca com o Vasco em 2016, o meia retorna ao clube e vai reencontrar Fernando Diniz, atual treinador do clube e quem comandou Nenê, por apenas duas partidas, no Fluminense.