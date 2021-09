Fernando Diniz entre o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro - Rafael Ribeiro/Vasco

Depois de chegar e trabalhar com o elenco do Vasco no fim de semana, Fernando Diniz foi apresentado nesta segunda-feira no CT Moacyr Barbosa. Com uma difícil missão de recuperar o time, que atualmente ocupa apenas a 10ª colocação da Série B, o treinador exaltou o clube, chamando-o de gigante várias vezes durante a coletiva, disse que pretende trabalhar a parte psicológica dos jogadores e que não vai descartar a sua forma de pensar o jogo.



Em relação à disputa da Série B, Fernando Diniz não quis fazer uma projeção de pontos para o Vasco conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro, mas se mostrou confiante no desafio.



"Missão difícil, porém totalmente possível. Meu número é fazer de tudo para ganhar os próximos três pontos. Nós temos que nos empenhar com energia não no próximo jogo, mas no treinamento", afirmou, que completou com a emoção de assumir mais um grande clube do futebol.



"Para mim certamente é motivo de empolgação. Eu me senti desafiado, e tenho prazer de estar no Vasco. Não vim para um time de Série B, eu sim para o Vasco. Um gigante. Tem muitas coisas no Vasco que me interessam e me comovem. Estou muito feliz de estar aqui".



O novo treinador vascaíno estreará nesta quinta-feira, contra o CRB fora de casa. Com pouco tempo, ele já avisou o que pretende fazer nos próximos dias.



"Esse trabalho (psicológico) é diário. Tenho foco grande no jogador, para que melhore como pessoa e como atleta. É a maneira que eu tenho de poder ajudar o clube e o torcedor. Se os jogadores se motivarem e aplicarem o que sabem, a gente vai se dar bem. Eu vejo que o time tem potencial. Agora, vamos todos cantar de coração, trabalhar de coração e jogar de coração. Para que a gente consiga trazer o Vasco para a Primeira Divisão", disse Diniz, fazendo uma referência ao hino do clube.