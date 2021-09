Vasco acerta retorno do meia-atacante Nenê - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 14/09/2021 20:11 | Atualizado 14/09/2021 20:14

Rio - Nesta terça-feira (14), o Vasco anunciou o retorno do meia-atacante Nenê ao Cruz-maltino. O jogador, de 40 anos, tinha rescindido com o Fluminense, após ficar insatisfeito por não estar sendo utilizado na equipe tricolor.

A primeira passagem de Nenê no Vasco foi em 2015, quando o jogador deixou o Al Gharafa, do Catar. No Cruz-maltino, permaneceu até 2018. De lá para cá, atuou pelo São Paulo e por último, pelo Fluminense.

Entre 2015 e 2018, o meia-atacante disputou 132 partidas, marcando 44 gols e dando 33 assistências com a camisa do Vasco. Além disso, conquistou Taça Guanabara de 2016, Carioca de 2016 e Taça Rio 2017 e, no mesmo ano, foi um dos responsáveis por conquistar uma vaga na Libertadores.