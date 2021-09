Com uma dívida a receber do Vasco, Nenê topou a redução no valor do salário pago pelo Fluminense - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/09/2021 15:58

Rio - Quatro anos após deixar a Colina, Nenê fez juras de amor na volta ao Vasco. Com o saldo de 42 gols marcados em 129 jogos, entre 2015 e 2018, o camisa 77 tem uma dívida milionária a receber do clube. A cobrança original, calculada em R$ 2,9 milhões, não será diluída no contrato assinado até dezembro de 2022.

Em junho de 2020, um acordo homologado na Justiça do Trabalho reduziu o montante para cerca de R$ 1,2 milhão. No entanto, o Vasco foi retirado do Ato Trabalhista este ano e dívida de Nenê foi realocada para a lista da Comissão de Credores que cobra do clube o valor de R$ 93 milhões.



A dívida, porém, não influenciou a decisão do meia-atacante de voltar à Colina. A negociação foi costurada rapidamente. No mesmo dia em que acertou a rescisão com o Fluminense, foi anunciado como reforço do Vasco. Ciente da delicada situação financeira do clube, o camisa 77 topou a redução do salário que recebia nas Laranjeiras, na casa dos R$ 300 mil.