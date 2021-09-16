São Januário teve dia movimentado nesta quinta-feiraDaniel Castelo Branco
Com salários atrasados, funcionários do Vasco tentam paralisação, mas voltam a trabalhar
Clube prometeu quitar parte da dívida na semana que vem
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Jorge Salgado mostra confiança no trabalho de Fernando Diniz no Vasco
Presidente fez elogios ao técnico do clube carioca
Nenê reduziu salário em mais de 30% após trocar Fluminense pelo Vasco e atuar na Série B
Meia-atacante rescindiu contrato com o Tricolor na última terça-feira
Juras de amor à parte, Nenê ainda tem dívida milionária a receber do Vasco
Aos 40 anos, apoiador acertou a volta à Colina, mas ainda não recebeu o pagamento do acordo e entrou na lista da Comissão de Credores
Nenê celebra retorno ao Vasco: 'Clube que mais me identifiquei no Brasil'
Jogador, de 40 anos, desconversou sobre aposentadoria
Nenê é regularizado na CBF e pode estrear pelo Vasco contra o CRB
Meia de 40 anos será apresentado ainda nesta quarta-feira
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