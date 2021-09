São Januário teve dia movimentado nesta quinta-feira - Daniel Castelo Branco

Publicado 16/09/2021 11:18

Insatisfeitos com os salários atrasados, funcionários do Vasco se reuniram em frente a São Januário e pretendiam iniciar uma paralisação como protesto, no início da manhã desta quinta-feira. Entretanto, segundo o site 'Ge', ouviram a promessa de que a dívida seria paga na próxima semana e entraram na sede para trabalhar.

A dívida do Vasco com os funcionários - e também com jogadores - irá completar dois meses na próxima segunda-feira, dia 20. O problema para o atraso dos salários de julho e agosto deveu-se ações na Justiça, que bloquearam o dinheiro.



Para a próxima semana, a expectativa do Vasco é pagar o mês de julho e conta que o imbróglio na Justiça seja resolvido em breve. Em julho, o clube e o Ministério Público firmaram um acordo com o Sindeclubes para que determinadas receitas fossem diretamente utilizadas para o pagamento dos salários dos funcionários até dezembro de 2021.



Vale lembrar que, recentemente, o Vasco sofreu uma derrota na Justiça, com decisão liminar favorável à execução imediata da dívida de R$ 93 milhões com credores, o que inviabilizaria o clube.