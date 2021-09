Nenê aceita reduzir salário para atuar no Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 15/09/2021 19:23 | Atualizado 15/09/2021 20:35

Rio - Para fechar com o Vasco, o meia-atacante Nenê aceitou reduzir o salário em mais de 30%. O jogador rescindiu com o Fluminense na última terça-feira, por estar insatisfeito em ser reserva no Tricolor e ver a indecisão da diretoria com a renovação. A informação é do portal "GE".

O meia-atacante aceitou negociar um contrato em produtividade. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, o jogador recebia o salário de R$ 300 mil no Fluminense. Portanto, Nenê ganharia o valor em torno de R$ 210 mil.

O contrato de Nenê com o Vasco finaliza no final de 2022. Por outro lado, caso o Cruz-maltino retorne à elite do futebol brasileiro, o salário do meia-atacante passará por um reajuste a partir de janeiro, em acordo com o aumento de receitas do clube. Por outro lado, o salário do jogador representa 10% do que ele recebeu na primeira passagem pelo Gigante da Colina.