Fernando Diniz entre o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro - Rafael Ribeiro/Vasco

Fernando Diniz entre o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/09/2021 10:00

Rio - Fernando Diniz assumiu o comando do Vasco com a missão de levar o Vasco de volta à Série A do Brasileirão. A missão não será simples, porque o Cruzmaltino não está tão perto do G-4. Apesar disso, o presidente Jorge Salgado mostrou muita confiança no trabalho do técnico.

"Agora, com a chegada de Fernando Diniz começa um nova etapa, tenho muita esperança, conto muito com o torcedor e acho que temos ampla possibilidades de subir. Não vamos contar apenas com as nossas vitórias, mas pelos percalços dos adversários também. Está tudo em aberto. Diniz é um treinador competente, está muito motivado e aceitou um desafio grande. Acho que temos tudo para conseguir", afirmou o mandatário em entrevista à Super Rádio Tupi.



O mandatário também falou sobre o momento financeiro do clube. Ele revelou que apesar das dificuldades, o Cruzmaltino está próximo de um equilíbrio.

"Começamos a reestruturação cortando muitos custos. O Vasco está muito próximo de um equilíbrio financeiro. Quando digo equilíbrio é a receita igual a despesa. Apesar de tudo conseguimos avanços na área de gestão muito importante e o futebol sofre com a consequência disso. Orçamento muito menor, orçamento de Série B, praticamente. Estamos usando o orçamento da melhor forma possível", disse.