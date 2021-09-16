Fernando Diniz entre o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o diretor de futebol, Alexandre Pássaro Rafael Ribeiro/Vasco
Jorge Salgado mostra confiança no trabalho de Fernando Diniz no Vasco
Presidente fez elogios ao técnico do clube carioca
Jorge Salgado mostra confiança no trabalho de Fernando Diniz no Vasco
Presidente fez elogios ao técnico do clube carioca
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