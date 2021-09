Na reestreia de Nenê, Vasco enfrenta o CRB pela Série B - Foto: Divulgação/Vasco

Publicado 16/09/2021 18:18

Rio - Nesta quinta-feira (16), o Vasco enfrenta o CRB, às 19h, no Rei Pelé, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na reestreia do meia-atacante Nenê, o técnico Fernando Diniz escala um time ofensivo e com o retorno do zagueiro Ricardo Graça.

Escalação do Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan (C) e Zeca; Andrey, Nenê, Marquinhos Gabriel; Morato, Léo Jabá e Germán Cano.

Na tabela da Série B, o Vasco ocupa a décima colocação e soma 32 pontos, oito pontos a menos que o quarto colocado, CRB. Cruz-maltino busca a reação nesta partida para pular para a parte de cima da tabela e alcançar o G-4.