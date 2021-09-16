Na reestreia de Nenê, Vasco enfrenta o CRB pela Série BFoto: Divulgação/Vasco
Na reestreia de Nenê, Vasco encara CRB pela Série B; veja a escalação
Cruz-maltino busca reação para ficar na parte de cima da tabela e alcançar o G-4
Na reestreia de Nenê, Vasco encara CRB pela Série B; veja a escalação
Cruz-maltino busca reação para ficar na parte de cima da tabela e alcançar o G-4
Vasco entra com pedido na Prefeitura para a volta do público na Colina contra o Cruzeiro
Diretoria protocola a solicitação na Secretaria Municipal de Saúde e aguarda decisão favorável do Conselho Técnico da CBF nesta sexta-feira
Com salários atrasados, funcionários do Vasco tentam paralisação, mas voltam a trabalhar
Clube prometeu quitar parte da dívida na semana que vem
Jorge Salgado mostra confiança no trabalho de Fernando Diniz no Vasco
Presidente fez elogios ao técnico do clube carioca
Nenê reduziu salário em mais de 30% após trocar Fluminense pelo Vasco e atuar na Série B
Meia-atacante rescindiu contrato com o Tricolor na última terça-feira
Juras de amor à parte, Nenê ainda tem dívida milionária a receber do Vasco
Aos 40 anos, apoiador acertou a volta à Colina, mas ainda não recebeu o pagamento do acordo e entrou na lista da Comissão de Credores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.