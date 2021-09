Fernando Diniz estreou como técnico do Vasco no empate em 1 a 1 com o CRB-AL - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/09/2021 09:53

Rio - Balde de água fria na estreia de Fernando Diniz como novo técnico do Vasco. Na noite desta quinta-feira (16), em Maceió, no Estádio Rei Pelé, a equipe vencia o CRB até os 46 minutos do segundo tempo, quando, em jogada confusa, sofreu o empate com gol de Renan Bressan. Em entrevista coletiva após o jogo, o novo comandante do Gigante da Colina valorizou a atuação em Alagoas, mas reconheceu alguns erros que precisam ser trabalhados.

"É muito difícil explicar o gol do CRB. Tivemos um domínio quase total do jogo. No gol deles, um monte de coisa aconteceu que foge um pouco do controle. Eu procuro ficar com a produção do time. Eu acho que fiz um pouco de tudo. Tivemos consistência para sair e trocar a bola, time foi mais compacto, não corremos riscos. Gostei de tudo. A bola parada, sim, temos de melhorar. O time do CRB é quem mais tem gol de bola parada no campeonato. De maneira geral, tirando o resultado que nos decepcionou, gostei da atuação", disse Fernando Diniz.

Com o empate por 1 a 1, o Vasco permaneceu na 10ª colocação da Série B com 33 pontos. O próximo duelo do Cruz-maltino será no domingo (19), contra o Cruzeiro, em São Januário. A Prefeitura do Rio autorizou a presença de público, mas o clube depende da reunião do conselho técnico da CBF para iniciar a venda de ingressos.