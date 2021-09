Clube fará campanha pela vacinação contra a Covid-19 - Divulgação/Vasco

Publicado 18/09/2021 14:32

Rio - O Vasco usará um uniforme especial na partida deste domingo, contra o Cruzeiro, pela 25ª rodada da Série B. As camisas do Cruz-maltino farão campanha pela vacinação contra a Covid-19. As mangas serão personalizadas com "1ª dose" de um lado e "2ª dose" do outro, enquanto a parte das costas irá estampar o "Conect SUS", aplicativo do governo.

O grande objetivo do Gigante da Colina é conscientizar sobre a importância da imunização, homenagear os profissionais de saúde que combatem diariamente a pandemia, além de explicar como utilizar o aplicativo do SUS.

Jogadores do elenco gravaram um vídeo explicando como baixar e deram um passo a passo de como utilizar o "Conect SUS". Além da campanha, um profissional de saúde do Vasco da Gama será homenageado. O conteúdo será disponibilizado no pré-jogo da "Vasco TV", canal oficial do clube no Youtube.

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h, em São Januário. A partida marcará o retorno de parte do clube ao estádio do Gigante da Colina, que briga para se recuperar na Série B do Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz ocupa a 10ª colocação, com 33 pontos somados.