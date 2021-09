Nenê deixou uma boa impressão na estreia contra o CRB e deve seguir no time contra o Cruzeiro - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 17/09/2021 17:31

Rio - Em noite de dupla estreia na quarta-feira, o empate cedido no fim do jogo contra o CRB, no Estádio Rei Pelé, frustrou os planos de imediata reação do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, mas deixou sinais de evolução. No primeiro compromisso à frente do Cruzmaltino, Fernando Diniz destacou o papel de Nenê, que reestreou com a camisa 77 do clube e promete ser peça-chave na missão de volta à elite em 2022.

"Nenê tem um nível altíssimo. Ele é um talento. Ajudou a decidir o jogo na bola parada. É um exemplo de apaixonado pelo futebol. O cara ama o que faz, ele gosta de jogar, gosta de estar junto. Não gosta de ficar fora de treino e de jogo. Além do talento, ele nos emociona. Acho que ele gostaria de jogar até o final da vida. Ele agrega muito pela paixão que ele tem pelo esporte", destacou Diniz.

Décimo colocado na Série B, com 33 pontos, o Vasco, de acordo com o site 'Infobola', tem 5% de chance de conquistar o acesso. Com a volta da torcida, o clube recebe o Cruzeiro neste domingo, às 16h, em São Januário, para interromper o jejum de três rodadas sem vitória e mudar o preocupante panorama.