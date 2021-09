A venda de ingressos será exclusiva para sócios no primeiro jogo em São Januário após a proibição de público em estádios - Cléber Mendes

Publicado 17/09/2021 22:10 | Atualizado 17/09/2021 22:17

Rio - Com o aval da Secretaria Municipal de Saúdo do Rio e da CBF, o Vasco volta a abrir os portões de São Januário para a sua torcida a partir do confronto com o Cruzeiro, domingo, às 16h, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mil ingressos serão colocados à venda por R$ 250, exclusivamente para sócios. Além do 'salgado' valor, os saudosos torcedores precisam cumprir uma série de exigências para matar a saudade do Cruzmaltino.

O passaporte de vacina, cartão ou comprovante da vacinação em dia contra o novo coronavírus é obrigatório, assim como o teste negativo (antígeno ou RT-PCR) de Covid-19 pelo laboratório credenciado pelo clube. O cumprimento do protocolo é fundamental para o clube manter o benefício para as próximas rodadas. Neste sábado, a secretaria do clube funcionará até às 17h para auxiliar os interessados em garantir um lugar na Colina contra a Raposa.

Confira com atenção o serviço divulgado pelo Vasco:

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO



A medida número 1 para garantir seu acesso à São Januário é estar em dia com o cronograma de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde para a Covid-19.



Pessoas com 50 anos ou mais deverão apresentar carteira/comprovante de vacinação com as duas doses.

Maiores de 15 anos, até 49 anos, comprovam vacinação de uma dose.

Não serão exigidas doses de reforço.

Vacinas de dose única serão aceitas para pessoas acima de 15 anos como forma de comprovação da vacinação.



COMPRA DE INGRESSOS



O segundo passo para garantir a sua presença em São Januário no próximo domingo é realizar a compra do ingresso. Terão prioridade os sócios estatutários e sócios torcedores, seguindo o ranqueamento do programa de sócios do clube.



Acesse o site sociogigante.com

Clique em comprar ingressos

Faça seu cadastro e assine o termo de consentimento exibido para a participação em evento-teste

Efetue a compra do ingresso de acordo com o sistema de rating do programa Sócio Gigante

Os ingressos serão comercializados apenas para o setor social do estádio.

Sócios que não tiverem a carteirinha ou não sócios deverão retirar seus ingressos em um dos pontos que serão anunciados.

IMPORTANTE: A entrada ao jogo está condicionada ao cumprimento de todos os protocolos sanitários exigidos no Decreto Municipal, incluindo a realização de teste antígeno para COVID-19. A não comprovação das exigências do Decreto Municipal não garante o reembolso do ticket. Todos os detalhes estarão no termo de consentimento para participação em evento teste disponível no ato da compra do bilhete.



DEPOIS DA COMPRA DE INGRESSOS, O QUE FAZER?



Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação de exame de Covid-19 com resultado negativo, a ser realizado exclusivamente no laboratório credenciado pelo Vasco da Gama para essa partida. Esta decisão se dá pelo fato de o Clube ser obrigado a se responsabilizar por todos os resultados negativos do público no estádio, por conta do pouco tempo para realizar a operação de venda/acesso à São Januário, e pela necessária compatibilização das informações geradas pelo laboratório com o sistema do clube. O laboratório Villela Pedras é o que está credenciado para a partida Vasco x Cruzeiro.



De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação do ingresso, e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se à unidade de atendimento do Villela Pedras no shopping Downtown, na Barra da Tijuca, no Sábado (18/09), das 9h às 19h, e no Domingo, das 9h às 13h ou ao Departamento Médico de São Januário, no Sábado (18/09), das 9h às 17h, e no Domingo, das 9h às 12h. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo ConectSUS para a realização do exame.

O acesso ao Departamento Médico de São Januário será permitido mediante apresentação de caderneta de vacinação e do voucher/e-mail de confirmação de compra do ingresso, no portão 9. Veículos não estão autorizados a acessar o estádio.

Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Vasco da Gama e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

O valor do teste é de R$140 (cento e quarenta reais), efetuado no ato da testagem, direto ao laboratório, podendo ser parcelado em até 10x.

O resultado do teste, que fica pronto em torno de 15 minutos após a coleta, é enviado diretamente ao Vasco (o torcedor também recebe o resultado no local).

Não é necessário pedido médico para a realização do teste.

O Vasco da Gama segue comprometido com o bem-estar e a saúde de sua torcida e de todos os envolvidos na partida em São Januário.



DO RESULTADO DO TESTE



Caso o resultado do teste seja positivo para a Covid-19, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso e da realização do teste não serão reembolsados.



Caso o resultado do teste seja negativo, o torcedor está apto a acessar o estádio.



Em razão do Decreto Municipal supracitado, o laboratório armazenará os dados pessoais do torcedor, que poderão ser compartilhados com o Vasco da Gama e com a Secretaria Municipal de Saúde, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).



O torcedor deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, caso contrário, pode ser retirado do evento.



DO ACESSO AO JOGO



O acesso à partida Vasco x Cruzeiro será exclusivo pelo portão social ou portão 19. Haverá bloqueio na Rua General Almério de Moura e só vai acessar esse bloqueio quem comprovar a compra do ingresso com a apresentação da carteirinha, momento no qual haverá a fiscalização para comprovar que o torcedor realizou o teste para detecção de covid e apresentou o comprovante de vacinação ao laboratório credenciado. Não é necessário que o torcedor apresente o comprovante de vacinação e o resultado do exame na data do jogo.



Serão seis pontos de triagem para filtrar o atendimento a todos os pré-requisitos.



Na entrada ao estádio, e através de orientadores, serão mais uma vez informadas as medidas de prevenção contra a Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel no estádio.



O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando àqueles autorizados para uso.



ALIMENTOS E BEBIDAS



O bar do setor social do estádio de São Januário atenderá o público com alimentos e bebidas. Não haverá ambulantes no evento-teste.



É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio.



DA SAÍDA DO ESTÁDIO



A saída do estádio será realizada de forma escalonada, direcionada pela equipe de orientação de público presente em São Januário.



IMPORTANTE: Não haverá venda para menores de 15 anos, nem tampouco reserva de cadeiras cativas para este evento-teste. Não haverá ingressos de cortesia.