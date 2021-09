Vasco - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/09/2021 18:22

Um dos maiores micos da TV Globo aconteceu neste domingo, 19 de setembro de 2021. Na transmissão do jogo entre Vasco e Cruzeiro, em São Januário, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o narrador Luiz Roberto não havia percebido que o segundo gol cruzmaltino havia sido anulado pela arbitragem, narrou normalmente o tento e só foi perceber que a partida havia terminado 1 a 1 após o apito final, quando torcedores do time carioca estavam comemorando o resultado nas redes sociais.

Veja abaixo algumas reações no Twtter:

O Luís Roberto foi arrogante demais no lance, o repórter ficou falando "Luiz " "luis " "luix" e nada https://t.co/C4eEqDghha — Juninho (@Junincrf_) September 19, 2021 Se o câmera e Luiz Roberto da Globo não fossem tão vascaínos eles já teriam visto o gol anulado — Urubu Rei (@Masqrj) September 19, 2021 Aqui na Grécia achei que o Vasco tinha vencido por 2 a 1, segundo a transmissão da TV Globo e os apps, como o 365. Mas pelo Twitter descubro que terminou 1 a 1… Inacreditável. — Roger Ferreira (@RogerFerreira74) September 19, 2021